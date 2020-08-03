聽新聞
test
0:00 / 0:00
面板景氣回溫 外資大舉回買雙虎
面板景氣回溫，吸引資金回流面板類股，「面板雙虎」友達（2409）及群創最受關注，擠進外資近一周買超最多前五。受惠外資力挺，雙虎今（3）日無懼台股大盤走弱，挾著萬張大量開紅，領軍面板類股群起走揚。其中，友達近期股價一路升溫，站在所有均線之上，今天再度收復10元票面價，盤中最高一度漲至10.3元。
截至上周，近一周外資買超友達8萬5,682張，為近一周外資買超第二多類股，外資持股比例也回升到28%，為近三個月高點；群創近一周獲外資買超2萬6,438張，排近一周外資買超第四多。觀察三大主力買盤，以瑞士信貸及摩根大通，最積極挹注雙虎。
受惠下游品牌廠積極拉貨，面板景氣大幅升溫，第三季迎接旺季來臨，市場看好，各廠很有機會單季轉虧為盈，紛紛調升雙虎評價。友達董事長彭双浪日前率先釋出利多，表示本季能見度高，大尺寸面板呈現「價量齊揚」，今年谷底確定是第一季，接下來可望逐季成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言