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美股、台股多空 本周聚焦美國國會紓困案進展

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

美國S&P 500成分股企業已發布的第2季財報數據顯示，獲利衰退幅度收斂至10%左右，遠優於財報發布前的預測值-43%，其中，尤以資訊、通訊、醫療保健及房地產等類股的獲利數據甚至呈現增漲格局，能源、工業及消費類股的獲利衰退也小於預期，是支撐美股延續盤堅格局的主因，未來兩周仍有半數左右的企業將公布財報，牽動股市的後續走向。

國內大型法人機構表示，美國本周仍有多項重要數據及政策走向值得留意，其中，今（3）晚的ISM製造業指數及周五的就業報告最具影響力，受到疫情再度升溫及管制措施趨嚴的影響，市場預期非農就業增幅將由上月480萬人降至160萬人左右，實際數據可能略低於此一水平；所幸，美國國會兩黨與財政部對於紓困案已達成協議，可望順利通過新一輪刺激方案，有望補足疫情再起所造成的需求缺口，帶動第3季景氣延續擴張格局。

美國新一輪紓困法案方面，關注法案內的失業救濟金補助已於7月底到期，但民主、共和兩黨就補助金額、期限等仍無共識，且本周將發布7月份企業信心、就業狀況等重要數據表現料將偏弱，利空因素料壓抑市場風險偏好，美股則呈現高檔震盪的情勢，類股表現再度分化。

法人機構指出，由於7月美國疫情二度爆發，逾20 州宣布暫停經濟重啟、恢復部分管制，勢必衝擊企業信心與就業動能，預料數據表現偏弱。

疫情 財報 美股

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