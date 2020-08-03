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台積電走跌 台股早盤開跌22點

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股今（3）日開盤下跌22.07點，指數開在12,642.73點，主要受到台積電進行整理，早盤跌幅約在1%上下，壓抑指數空間。 記者曾吉松／攝影
台股今（3）日開盤下跌22.07點，指數開在12,642.73點，主要受到台積電進行整理，早盤跌幅約在1%上下，壓抑指數空間。 記者曾吉松／攝影

台股今（3）日開盤下跌22.07點，指數開在12,642.73點，主要受到台積電進行整理，早盤跌幅約在1%上下，壓抑指數空間；不過聯發科受惠法說展望佳，早盤股價站上740元。

上周五美股開高走低拉尾盤，四大指數收盤漲多跌少。由於惠譽將美國信評展望由穩定調降為負向，且新冠疫情仍揮之不去，使能源、旅遊、金融股表現普遍弱勢。不過，科技龍頭股蘋果、臉書、微軟等受惠財報表現亮眼，股價強勢大漲，帶動整體股市於尾盤快速翻紅走高。

台新投顧指出，隨著台積電股價拉回整理，加權指數短線也將以震盪走勢為主，由於目前進入電子產業旺季，且資金行情持續，加上看好蘋果5G iPhone換機潮，預計台股後勢行情仍可期，操作可擇優布局。

台積電 台股 蘋果

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