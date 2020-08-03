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類股健康輪動 有利支撐台股後市

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股盤勢主要反應國內外重要企業財報數字，以及台股持續受惠的大趨勢，資金持續流入有領先技術優勢的電子上游族群，並推升台股到13,031的新高點，但隨之而來的是波段賣壓現。

在盤面上，廖哲宏表示，資金快速輪動，科技股仍挑盤面大樑，由電子股帶動漲勢，但也可看到部分資金轉入漲勢落後的跡象。儘管外資連四賣，但調節金額都不大，整體態勢仍呈現健康類股輪動，有利支撐台股後市。

廖哲宏表示，今年全球流動性大增，美歐日央行資產大增6.4兆美元，相較於金融海嘯時增加1到2兆美元的規模，威力可以想見，加上外資迄今回補台股速度仍相對緩慢，累計至今仍賣超5,000多億元。

在題材面，廖哲宏表示，近期國內外重要企業法說陸續登場，從已公布的資料來看，可以看出以下幾個意涵：首先，國際IDM大廠開始轉單全球晶圓代工龍頭廠，國內相關半導體晶圓代工、材料、IC設計受惠頗多，趨勢可望持續數年。

其次，中美衝突導致中國廠商拉高庫存，所以市場從2019以來時不時就擔心會有庫存調整出現，但其實拉高庫存更多是刻意所為，主要是為因應中美衝突或是疫情影響交期，因此不太需要擔心中短期庫存調整。

第三，廖哲宏表示，受到疫情仍延續，市場對於居家辦公等遠距需求仍在，此對NB/DC的需求可望持續較長時間；同時，部分經濟活動重啟後，不易再停擺，因此市場對於防護衛材的長期需求也可望成為常態，原材料跟防護衣代工也有望受惠。

另一方面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，因受疫情影響，差旅費降低，也讓部分企業營業費用下滑，帶來營業利潤的增加。此外，明年新手機設計將朝向多款、低價、低成本等趨勢料將對國內廠商帶來影響；Mini-LED導入iPad/Macbook的應用，亦讓台股相關廠商受惠。

在投資建議上，鍾安綾表示，基於市場資金仍充沛，加上美國重要企業財報釋出正面訊息，選股不選市，擁抱趨勢及有領先技術、能見度較佳的成長股，仍是較佳策略。

台股 晶圓代工 疫情

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