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財報展望優於預期 台股長線可尋找投資亮點

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林華美投信認為，財報公布震盪期間內，多數重要公司財報皆優於預期，展望台股中長線不乏具機會亮點的標的，建議可逢低、擇優布局。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，近期財報公布中，科技股表現高檔震盪，但半導體龍頭類股持續高檔有撐，使指數站穩1萬2千點以上；接下來，可觀察生技與傳產等類股是否順利接棒演出，櫃買生技指數經過半個月修正後，目前已出現3日反彈行情。

由於台灣這波受新冠疫情影響幅度較輕微，周書玄分析，科技與生技醫療類股仍是中長線看好的方向，由於美中關係惡化，部分轉單效應，也讓台廠將繼續受惠國際訂單需求。此外，醫療物資如:口罩、額溫槍、醫療防護與器材等，下半年國際訂單仍將持續收單。

就資金面分析，周書玄認為，短線上，台股雖然上周五成交量維持2,000億以上水準，但指數若要繼續向上突破前波，則交易量必須再放大超過前一根黑K線3,489億元水位，而目前資金行情若有望持續，則股市動能無虞，有機會再重新向上挑戰新高。

展望後市，富蘭克林華美投信表示，儘管全球各國公布第二季經濟表現不佳，但台灣經濟表現預估全年有正1%以上成長，台股中不乏科技、醫療與傳產汽車、塑化、紡織等多元的發展機會；操作上，短線以科技與醫療必備，而看好消費性電子股如: 5G手機、藍芽耳機、智慧型手持裝置等，下半年復甦表現。

富蘭克林華美投信建議，投資人不妨慎選落後補漲之標的，或具有產業投資亮點的趨勢如:室內運動器材、環保節能、風力發電等新興行業類，或利用定期(不)定額方式，持續投資台股基金，並多留意市場波動。

台股 財報 生技

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