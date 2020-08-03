美股財報優於預期 台股仍有高點可期

雖美國疫情蔓延及美中關係緊張，但在疫苗研發加速、各國政府積極振興經濟下，市場資金行情不退，加上美股多家重點公司財報公布，科技F3臉書、蘋果、亞馬遜等財報公布皆優於預期，將加持台股多頭格局不變。

統一投顧表示，儘管數據顯示美國消費者信心欠佳，民眾對經濟前景仍有疑慮，然而美國科技業三大巨頭蘋果、亞馬遜與臉書上季業績均優於預期，加上中國7月官方製造業PMI 上升至51.1，創四個月新高，為連續第二個月出現回升，顯示中國製造業持續回升態勢；服務業的PMI則略微下滑，從前一個月的54.4滑落至54.2，但依然高過50門檻，代表服務業的經濟活動仍處於擴張。

台股市場買盤力道回溫，指數強勢沿5日均線緩步上攻，目前各期均線維持多頭排列，整體多頭格局不變，短線震盪無礙多頭趨勢，預期指數將於12,500~13,000點區間整理，逢回買進，聚焦業績題材股操作。

統一投顧指出，整體來說，歐美各國政府延續救市行動，聯準會維持利率鴿派立場，且新台幣持續升值，市場資金活絡，加上重量級公司財報亮麗，電子股旺季來臨，整體多頭格局不變，雖近期台股指數創歷史新高後震盪加大，但仍屬良性的乖離修正，台股仍有高點可期，建議拉回買進，偏多操作，可聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車及資產股等相關族群。