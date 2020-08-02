郭台銘73億 蟬聯股利王

上市櫃公司陸續發放現金股利，鴻海集團創辦人郭台銘以超過七十億元蟬聯個人股利冠軍寶座，廣達董事長林百里、富邦金董事長蔡明興也都以逾十億元緊追在後，而前十大咖現金股利合計逾一四○億元，市場估算國庫可望收入約五十億元稅收。

在全體上市櫃一七三五家公司中，今年董事會宣布、並經由股東會通過將發放現金股利的公司，總計有一二四三家，較前一年的一二五六家減少十三家，因今年上半年新冠肺炎疫情衝擊，許多公司股利改保守政策下，整體公司現金股利為一點三五兆元，較前一年一點四三兆元減少。

計算今年全體大股東以個人名義持有的部分，依證期局、證交所統計郭台銘個人名下鴻海持股，加上信託財產專戶的持股，及群創一千九百萬元股利，合計郭台銘現金股利達七十三點三五億元，再次稱霸全體上市櫃公司大股東。

今年廣達現金股利由三點五五元增加至三點七元，林百里現金股利收入也增加至十五點三八億元，排名第二。蔡明興的股利雖由去年的十一點七二億元降為十點九七億元，但排名卻由第五上升到第三名。

今年現金股利逾五億元的還有台塑集團總裁王文淵的七點八八億元、華碩集團董事長施崇棠的七點二三億元、富邦金集團大董蔡明忠六點八六億元，及大立光大股東陳世卿與蔣翠英的五點三四億元與五點二三億元。