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郭台銘73億 蟬聯股利王

聯合報 / 記者周克威／台北報導
郭台銘現金股利逾70億元，再次稱霸上市櫃大股東。圖／聯合報系資料照片
郭台銘現金股利逾70億元，再次稱霸上市櫃大股東。圖／聯合報系資料照片

上市櫃公司陸續發放現金股利鴻海集團創辦人郭台銘以超過七十億元蟬聯個人股利冠軍寶座，廣達董事長林百里富邦金董事長蔡明興也都以逾十億元緊追在後，而前十大咖現金股利合計逾一四○億元，市場估算國庫可望收入約五十億元稅收。

在全體上市櫃一七三五家公司中，今年董事會宣布、並經由股東會通過將發放現金股利的公司，總計有一二四三家，較前一年的一二五六家減少十三家，因今年上半年新冠肺炎疫情衝擊，許多公司股利改保守政策下，整體公司現金股利為一點三五兆元，較前一年一點四三兆元減少。

計算今年全體大股東以個人名義持有的部分，依證期局、證交所統計郭台銘個人名下鴻海持股，加上信託財產專戶的持股，及群創一千九百萬元股利，合計郭台銘現金股利達七十三點三五億元，再次稱霸全體上市櫃公司大股東。

今年廣達現金股利由三點五五元增加至三點七元，林百里現金股利收入也增加至十五點三八億元，排名第二。蔡明興的股利雖由去年的十一點七二億元降為十點九七億元，但排名卻由第五上升到第三名。

今年現金股利逾五億元的還有台塑集團總裁王文淵的七點八八億元、華碩集團董事長施崇棠的七點二三億元、富邦金集團大董蔡明忠六點八六億元，及大立光大股東陳世卿與蔣翠英的五點三四億元與五點二三億元。

郭台銘 疫情 股利 富邦金 林百里 鴻海 蔡明興 廣達 台塑集團 華碩

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