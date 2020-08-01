台股創歷史新高的這一周 內外資法人買超哪些個股？

台股加權指數在7月底改寫歷史新高，外資及內資法人無懼高檔，這一周同步加碼欣興、晶電、景碩等15檔前景看好的個股。這些個股以光電、電子零組件及半導體為主，預期將是近期的投資熱門族群。

PCB暨IC載板大廠欣興第2季營收創歷年同期新高，且第3季進入營運旺季，受到外資、投信、自營商等三大法人同步加碼，且外資上修目標價，股價近一周大漲逾17%，7月大漲28%，表現最出色。

晶電及景碩同樣受惠於三大法人同步買超，一周來漲幅都逾一成。其中，晶電受惠於Mini LED大型顯示器安裝訂單能見度已至今年第4季，外資調高目標價，7月大漲23%，表現尤其突出。景碩受惠於第3季營運可望走強，外資也調高目標價。

另外，外資單周買超緯創及光寶科逾萬張，投資也同步做多。瑞儀、裕隆、日月光、廣達同樣受惠於三大法人同步買超，近一周獲買超張數都超過1萬張，近一周及一個月來股價都有不錯的表現。世紀鋼、定穎、聚陽、聯詠、零壹及美律同樣受內外資同步加碼。

這些受到法人青睞的個股除了電子股以外，還包括汽車、鋼鐵及紡纖股。其中，裕隆受惠於商用車出現「報復性買盤」，世紀鋼加入綠能供應鏈，聚陽受惠於歐美解封帶動獲利成長，都有內外資法人同步加持。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，市場資金仍充沛，加上美國重要企業財報釋出正面訊息，選股不選市，擁抱趨勢及有領先技術、能見度較佳的成長股，仍是較佳策略。