聽到隔壁大學生「買台積電賺到進口車」他感嘆 網友點出殘酷真相

在台積電的帶動下，台股連日大漲，加權指數頻創新高，台積電市值突破12兆，話題不段，成為最近股市中的熱門話題，有網友表示，去外面吃飯的時候，聽到隔壁大學生在聊股票，還提到因為台積電他賺了一台進口車，引起網友熱議。

網友在PTT八卦版發文說，日前到速食店吃東西，旁邊坐了一桌大學生，本來以為在聊妹還是電玩，結果仔細一聽竟然在聊股票，什麼「空軍、做多、做空，出貨，多頭」等等，還有人說因為「台積電賺了一台進口車」，讓他大嘆「父母給你們錢去讀書，你們在炒股，難怪台灣看不到什麼未來了。」

此文一出也引起很多網友熱議「呃，我身邊的真的都是這樣欸」、「那種群體算是大學生裡面的上流階層了」、「不會阿！有賺到錢總比打LOL耍廢大學生強多了」、「你聽到的是上流吧？有錢才敢玩」、「我大學也在看股票啊」、「我遇過會炒股的多半也蠻上進的」。

有人也說「你搞錯了，如果這群大學生是在聊念書那才是沒有未來，人家有爸媽金援可以炒股票，你知道代表什麼意思嗎？那就表示沒有未來的是你」這番言論也讓其他網友認同說「真的」、「精闢」、「好嗆」、「真知灼見」。