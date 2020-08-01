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他解約200萬定存豪買「60張玉山金」網曝：這產業肉更多！

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友近日把定存兩百萬，換成60張玉山金，想問大家這樣「是否正確？」引起熱議。 圖／聯合報系資料照片
有網友近日把定存兩百萬，換成60張玉山金，想問大家這樣「是否正確？」引起熱議。 圖／聯合報系資料照片

金融股殖利率高、股價相對起來穩定，是不少人存股的首選，金控上半年獲利公布，在台股多頭行情延續下，金控公司6月獲利也持續進步，擺脫疫情衝擊，玉山金也拉近與去年同期獲利差距，有網友近日把定存兩百萬，換成60張玉山金，想問大家這樣「是否正確？」引起熱議。

網友在PTT發文說，日前把原本200萬的定存解約，拿去換了60張玉山金，已經填了將近六成的股票，去年花了116天填權息，今年應該不會超過一個月，27.2還有1.7元的價差空間，他也貼出2張對帳單，分別是買了2萬7000股的以及4萬股的玉山金，希望能有人幫忙分析，這樣到底「是不是對的？」

其他網友也紛紛給出建議「勸你分散點，金融股會有降息的壓力」、「玉山體質是不錯，但我不會這麼做」、「單壓風險太大，而且現在金融業根本高點」、「明年獲利會非常難看」、「不用都放在金融股身上，半導體肉很多」。

但也有人認為「如果股票那麼簡單，那誰會賠錢？」、「下半年就台積電跟玉山表演」、「每年玉山都會填權息，這二年25以上下不來啊，下來也是一下就上去了，不是很穩嗎？」、「十年後你可能是人生勝利組」、「曾經也很多人這樣說過台積電」、「還可以啦 ，再怎麼樣也打趴九成的人」。

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