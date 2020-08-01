股海自由行／晶圓代工軟板機殼 打鎂光燈

經濟日報 / 李鎮宇

在護國神山台積電帶動下，台股連日大漲，加權指數頻創新高，但噴出後開始出現獲利回吐賣壓，造就7月28日加權指數最高衝到13,031點的台股史上最高價位，集中市場成交量爆出3,489億元的歷史新紀錄。當天盤中上下震盪高達500點，出現爆量收黑現象，然而科技股基本面趨勢佳，中長期行情不至於翻空，主因是台積電基本面仍有題材。

目前大家對13,000整數關卡存有恐高症，畢竟史上第一次，「過關情怯」乃投資人合理心態，然而半導體未正式轉弱前，長期趨勢並未改變。不過行情並非萬里無雲，新冠肺炎全球新增確診人數仍急遽攀升，超過1,650萬人，美國、巴西、印度、俄羅斯疫情嚴峻；台灣疫情防控得宜，然近期外來病例已稍有增加，一方面顯示國際疫情仍嚴重，另一方面國內恐怕也要小心提防，過去全民防疫心態仍需保持。

台積電之所以大漲，根本原因就是因為實力強、技術領先，且值得信賴。英特爾日前法說會坦言7奈米製程將會再延後六個月，由於製程時程的不確定性，考慮利用外部晶圓代工廠的產能，顯然有意與台積電合作；下半年旺季到來，蘋果等客戶電子旺季推出新品，整體產能滿載， 5G手機滲透率提升下，產品需求持續；台積電目前已站穩全球半導體市值龍頭的地位，全球企業市值排也一度擠進前十名，成績斐然。

美國科技股財報多數優於預期，包括AMD、高通、Apple、Amazon、Alphabet、Facebook等獲利皆優於預期，激勵科技股上揚，其中高通財報優於預期，主要是來自技術授權部門與公司整體獲利率的提升，高通今年全球5G手機市場持正向態度，反應出相關5G個股基本面趨勢仍佳。

此外，蘋果第2季營收年增率高達11%，創下歷年第2季最佳成績，優於市場預測，法說會宣布iPhone 12遞延時程，與台新投顧認知相似，目前蘋果營收在各產品線動能都十分強勁，蘋果產品銷售佳有利台廠供應鏈營收動能。由於蘋果新手機的市占率將提升，且蘋果今年以來，手機產品價格策略相當積極，今年上半年新iPhone SE就因為性價比高，出貨量優於市場預期，搶奪Android市場，提升市占率。

展望下半年，即使5G iPhone出貨時程可能遞延約一個月，讓部分零組件供應鏈傳統旺季延後，但下半年出貨的成長動能並未改變相對樂觀趨勢，我們看好蘋果供應鏈將受惠5G iPhone帶來的換機潮，預期包括晶圓代工、封測、5G零組件、聲學元件、類載板、軟板、機殼等拉貨動能強勁，蘋概股仍有機會表態。

（作者是台新投顧總經理）

台積電 蘋果供應鏈 5G

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