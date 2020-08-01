生醫防疫股 法人不看淡

經濟日報 / 記者黃力／台北報導

生技醫療族群近月多有修正，然仍為今年以來漲幅居前族群，美德醫療-DR等防疫股經修正後再度轉強，展現吸金功力，法人指出，在防疫需求提升下，生技醫療、防疫股股價後市仍有表現機會。

根據CMoney統計，7月漲幅前五名個股為信昌化、美德醫療-DR、明輝-DR、元晶、科風，漲幅介於179%~110%，跌幅前五名為瑞基、ABC-KY、凱羿-KY、昱泉、中茂，跌幅介於40%~30%。

今年來漲幅前五名個股為美德醫療-DR、恆大、合一、熱映、明輝-DR，漲幅介於2,141%~426%，跌幅前五為辣椒、東科-KY、陶帝-KY、三洋紡、天剛，跌幅介於59%~55%。

法人指出，強漲股部分，不論過去一個月或今年以來皆可見防疫股蹤影，可見生技股吸金力仍然強勁。

新冠肺炎疫情延燒，防疫產品需求大增，口罩防疫題材股再度成為盤面焦點，美德醫療7月中高點修正至月線後，資金再度搶進，近周攀揚並突破今年高點。

兆豐國際投顧董事長李秀利分析，生技股漲升倍數，股價與基本面受考驗，不免刺激出市場賣壓，排擠生技股行情，但因生醫需求及題材熱度尚未消散，相關標的不是沒有機會再走一波。

日盛投顧總經理鍾國忠提醒，時序接近營收、季報公布日，生技醫療股將受財報考驗，部分尚未獲利新藥股可能會有較大修正壓力。

生技股

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