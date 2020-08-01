譜瑞目標價 三外資喊1,500元

IC設計高價股譜瑞第2季大賺，加上下半年展望樂觀，外資圈最新看法幾乎全面上修財測，包括摩根士丹利、美銀和里昂證券昨（31）日不約而同將譜瑞目標價調高到1,500元，滙豐也升到1,400元，激勵譜瑞漲停創高價。

反觀信驊被美銀降評到「減碼」，盤中重挫達4%，終場收盤價輸給譜瑞、淪第五大高價股。

信驊與譜瑞原先分居第四、五大高價股，由於譜瑞業績竄起，三外資力挺到1,500元高價下，譜瑞昨天開盤就連數筆大單敲進，10時左右亮燈漲停一路鎖死到收盤收1,275元，創下掛牌新高價。

信驊則在美銀降評下，跌幅擴大到4%收1,175元，排名也降到第五；外資昨買超譜瑞98張，賣超信驊223張。

摩根士丹利表示，譜瑞第2季獲利大幅優於預期，受惠筆電需求成長，譜瑞營收、毛利率及獲利三組數字都擊敗市場預測。由於筆電動能持續強勁，譜瑞看好第3季再成長，與Chromebook相關的高速傳輸介面晶片動能最突出。

摩根士丹利指出，譜瑞來自T-con、SIPI驅動晶片需求也朝正向發展，主力產品齊步成長，譜瑞第3季毛利率可望持穩第2季高峰的41.5%～44.5%，美元計價營收將成長10%～30%，在高價晶片股中表現領先。

此外，摩根士丹利也看好居家辦公蔚為產業趨勢，雲端設備需求穩定擴張，成譜瑞長線營運動力。根據摩根士丹利推算，譜瑞2020～2022年每股純益（EPS）將從42元躍升到52元、64元，市場資金充沛下，本益比挑戰28倍，換算出高達1,500元的目標價。

美銀認為，譜瑞提到，英特爾7奈米量產推遲及企業級伺服器成長放緩，並不影響關鍵產品PCIe gen-4 retimer的發展，凸顯譜瑞高速傳輸技術優異，且下一代PCIe gen-5 retimer也預備明年製造，有利鞏固其擴展伺服器和GPU版圖。

相較之下，美銀指出，信驊產品線由於受到伺服器動能降速的影響較大，英特爾日前展望更進一步提及資料中心增長放緩，還有台積電預期半導體庫存將調整，都對信驊不利，不建議再加碼。