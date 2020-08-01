台股寫五個新高 收盤價、成交量、市值等創紀錄

經濟日報 / 記者張瀞文／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

電子股漲多拉回，台股昨（31）日收黑，但7月仍大漲9%，在史上最大資金熱潮匯聚下創歷史新高價，成交量、市值同步刷新紀錄。法人指出，雖然資金短線自權值股轉出，但呈良性輪動，8月走勢可望維持高檔整理不變。

台股昨天同步收周線與月線，雖然台積電相對不給力，大盤終場收在12,664點，下跌58.12點，成交值為2,104億元。昨天外資賣超89億元，連四賣，並加大對台積電賣超力度至1.5萬張、台積電跌8.5元收425.5元。

近日資金由台積電等大型股抽離，昨天指數翻黑，但上市櫃合計上漲家數912家，遠多於下跌家數596家，並帶動櫃買指數日K連三紅，昨日漲1.48點收163.21點，繼前日站回5日線後，又站上10日線；周線在連二黑後收紅上漲0.5%，月線漲1.9%。

7月台股集中市場交出亮眼佳績，累計加權指數上漲1,043點，大漲8.9%，也是2009年7月大漲10%以來表現最強的7月，表現突出；周線上漲360點或2.9%，連七紅；累計全年漲幅5.5%，還是落後於櫃買指數的9.2%。

台股在7月創下五項新高紀錄，包括加權指數創歷史最高收盤價（12,722點）及最高盤中價（13,031點）；成交量新高（3,489億元）、市值新高（38.64兆元）、日均量新高（2,314億元）。另外，權值股台積電股價（466.5元）、市值（12.09兆元）及占大盤比重（29.4%）都創歷史新高。

展望8月，法人指出，可持續觀察四大多空關鍵因素：蘋果新品進度、企業上半年財報及展望、疫情及主要經濟體經濟數據、美國總統大選等。

台積電 台股

延伸閱讀

台股7月勁揚逾千點 這族群漲很大

若台股沒台積電會怎樣？黃天牧：有三痛點必須解決

提振優質、交易量低的股票流動性 金管會將推造市制度

台積電走弱拖累台股收跌58.12點 三大法人賣超87.97億

相關新聞

逾百萬年輕人錢進台股 黃天牧：資本市場結構改變

台股從今年三月大跌後已重回「萬二」關卡，還創歷史新高，吸引不少年輕人進場。金管會主委黃天牧昨表示，今年上半年卅歲以下年輕...

台股寫五個新高 收盤價、成交量、市值等創紀錄

電子股漲多拉回，台股昨（31）日收黑，但7月仍大漲9%，在史上最大資金熱潮匯聚下創歷史新高價，成交量、市值同步刷新紀錄。...

十月盤中零股交易 將吸引小資族

據金管會統計，零股市場中卅歲以下占百分之十四，顯示年輕人在股市交易多青睞零股。今年十月廿六日台股將實施盤中零股交易，可望...

台股7月勁揚逾千點 這族群漲很大

台股7月大漲1,043.56點，漲幅8.98%，統計7月來漲幅領先的公司中，以具綠電概念的族群，包括元晶(6443)、安...

【達人談投資】防「辣雞排」行情！孫慶龍快篩37檔低基期優質股 超前部署第二檔台積電

台股指數不斷創新高，現在還有位在低檔區的好股票可買嗎？孫慶龍只用4個選股條件，快速搜出低檔優質股。 2020年7月27日是一個值得紀念的日子，懸掛30年的台股歷史高點12,682，終於在台積電（2330）漲停板帶頭衝的激勵下，成功打破，並將歷史高點刷新到12,686。

市場派：經濟部不終結大同之亂 股價跌不停

大同（2371）公司今(31)日再度跌停，股價連跌二根跌停，收在16元、自2017年12月以來的低點，委賣張數達2.62...

若台股沒台積電會怎樣？黃天牧：有三痛點必須解決

台股7月大漲千點，但成也台積電敗也台積電，今（31）日尾盤遭摜壓，加權指數跌58.12點、收在12,664.8點。金管會...

提振優質、交易量低的股票流動性 金管會將推造市制度

台積電連動台股近期價量齊揚，金管會主委黃天牧今天表示，台積電因權值比重大，股價和量都占台股重要角色，但資本市場應均衡發展...

台積電走弱拖累台股收跌58.12點 三大法人賣超87.97億

台股今（31）日開低震盪，權王台積電（2330）走弱，聯發科（2454）則是翻紅收701元，IC設計為盤面上亮點，大盤雖...

聯發科法說前股價再衝上700元 市值1.1兆元居第二大

聯發科（2454)）今（31）日下午將舉辦法說會，股價開低走高，再站上700元，收在701元，上漲18元，漲幅2.63%...

iPhone新機延遲數週 投顧：供應鏈處變不驚

蘋果今年新款iPhone供應將會延遲數週，投顧指出，對市場影響輕微，畢竟供應鏈旺季拉貨效應不變，只是時間遞延，因此供應鏈...

台股收跌58點 月線長紅大漲1,043點

台股今（31）日同步收周線與月線，雖然台積電（2330）相對不給力，大盤終場收在12,664.8點，下跌58.12點，成...

熱門新聞

市場派：經濟部不終結大同之亂 股價跌不停

若台股沒台積電會怎樣？黃天牧：有三痛點必須解決

生技股止跌反彈 法人買盤回來了嗎?

合一早盤衝上漲停 7,000張排隊掛單

台積電走弱拖累台股收跌58.12點 三大法人賣超87.97億

八外資都調升！台達電目標價 最高喊290元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。