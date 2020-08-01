台股寫五個新高 收盤價、成交量、市值等創紀錄

電子股漲多拉回，台股昨（31）日收黑，但7月仍大漲9%，在史上最大資金熱潮匯聚下創歷史新高價，成交量、市值同步刷新紀錄。法人指出，雖然資金短線自權值股轉出，但呈良性輪動，8月走勢可望維持高檔整理不變。

台股昨天同步收周線與月線，雖然台積電相對不給力，大盤終場收在12,664點，下跌58.12點，成交值為2,104億元。昨天外資賣超89億元，連四賣，並加大對台積電賣超力度至1.5萬張、台積電跌8.5元收425.5元。

近日資金由台積電等大型股抽離，昨天指數翻黑，但上市櫃合計上漲家數912家，遠多於下跌家數596家，並帶動櫃買指數日K連三紅，昨日漲1.48點收163.21點，繼前日站回5日線後，又站上10日線；周線在連二黑後收紅上漲0.5%，月線漲1.9%。

7月台股集中市場交出亮眼佳績，累計加權指數上漲1,043點，大漲8.9%，也是2009年7月大漲10%以來表現最強的7月，表現突出；周線上漲360點或2.9%，連七紅；累計全年漲幅5.5%，還是落後於櫃買指數的9.2%。

台股在7月創下五項新高紀錄，包括加權指數創歷史最高收盤價（12,722點）及最高盤中價（13,031點）；成交量新高（3,489億元）、市值新高（38.64兆元）、日均量新高（2,314億元）。另外，權值股台積電股價（466.5元）、市值（12.09兆元）及占大盤比重（29.4%）都創歷史新高。

展望8月，法人指出，可持續觀察四大多空關鍵因素：蘋果新品進度、企業上半年財報及展望、疫情及主要經濟體經濟數據、美國總統大選等。