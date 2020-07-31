台股7月勁揚逾千點 這族群漲很大

台積7月大漲1,043.56點，漲幅8.98%。 本報資料照片

台股7月大漲1,043.56點，漲幅8.98%，統計7月來漲幅領先的公司中，以具綠電概念的族群，包括元晶(6443)、安集、新晶投控等太陽能股的表現最為突出，法人表示，太陽能、風電股7月表現強勢，在政府政策大力推動下，8月走勢仍值得注意。

台股今(31)日收在12,664.8點，下跌58.12點，但周線上漲360.76點，月線勁揚1,043.56點，主要是受惠於資金行情，目前偏多格局未變，證券分析師張陳浩表示，大盤在新台幣並未走弱下，在整理過後仍隨時可能再過高，包括台股及台積電都一樣。

他分析，7月漲勢主要由台積電、聯發科、聯電推升，IC設計股及生技股則是今日的盤面上亮點，但7月最強的族群則首推太陽能及風電，主要受惠於政府政策支持，且將高額的資本支出投注在綠電相關的太陽能及風電的建設上，張陳浩看好相關族群8月可望續有表現。

統計7月漲幅領先的個股中，單月漲幅逾倍的公司達6家，包括信昌化、美德醫療-DR、明輝-DR、元晶、科風、新晶投控等，漲幅領先公司還有首利、達能、安集、圓展等，其中就有多檔綠電概念股；信昌化主要是因減資及台泥將溢價收購的題材帶動股價走高。

政府積極推動綠能政策，預估今年太陽能裝置量將達2.2GW（10億瓦），另外，多處大型發電案場包括七股、中部濱海大型太陽能電廠的積極建置，或準備併網發電，元晶、安集等太陽能廠營運可望受惠。

元晶自結5月每股純益0.02元，第2季營收12.24億元，法人看好單季可望轉盈，訂單能見度約可到年底，模組需求強勁；安集自結5月每股純益0.31元，第2季營收6.11億元，看好下半年營收與獲利將優於上半年。