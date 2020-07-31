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台積電走弱拖累台股收跌58.12點 三大法人賣超87.97億
台股今（31）日開低震盪，權王台積電（2330）走弱，聯發科（2454）則是翻紅收701元，IC設計為盤面上亮點，大盤雖一度下探至12,635.71點，終場則是以12,664.8點作收，下跌58.12點，成交量2,078.36億元，周線上漲360.76點，月線勁揚1,043.56點；三大法人賣超87.97億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超89.09億元，投信買超2.42億元，自營商賣超（合計）1.3億元，其中自營商（自行買賣）買超3.11億元，自營商（避險）賣超4.41億元。
台股今日受台積電走弱拖累，但是聯發科重新攻占700元關卡，多檔IC設計股強漲，譜瑞-KY攻漲停，另外，面板股也助攻，生技持續反彈，支撐大盤指數，終場收在12,664.8點，跌幅0.46%，周漲幅2.93%，連七紅，7月上漲1,043.56點，漲幅8.98%。
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