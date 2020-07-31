聯發科法說前股價再衝上700元 市值1.1兆元居第二大
聯發科（2454)）今（31）日下午將舉辦法說會，股價開低走高，再站上700元，收在701元，上漲18元，漲幅2.63%，市值達1兆1,138.18億元，居台股市值第二大；統計7月來上漲122元，漲幅21.07%，7月市值大增1,938.45億元。
聯發科6月合併營收252.79億元，第2季合併營收676.03億元，較聯發科原先預估財測區間621～669億元高；累計上半年合併營收1,284.66億元，年增12.4％，創歷史同期新高；今日下午收盤後將舉行法說會，將公布第2季財報及未來展望。
高通宣布已與華為簽署長期專利授權合約，法人表示，高通與華為和解，高通未來將有機會重新供應華為5G晶片，目前因美國政府限制還不能向華為銷售晶片，對聯發科短期營運應無影響，但如果美方解禁，長期恐將造成聯發科的壓力。
聯發科今日以678元開低，一度下滑至670元，持續與鴻海角力，爭奪市值第二大地位，近午盤買盤進駐，進一步拉升股價，終場收在701元，上漲18元，單日市值增加286億元。
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