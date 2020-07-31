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新iPhone傳遲到 蘋概氣虛

經濟日報 / 編譯洪啟原、記者尹慧中陳昱翔李孟珊 綜合報導
蘋果相關消息的爆料達人Jon Prosser 29日推文表示，蘋果公司將於10月推出iPhone 12系列新機和新型iPad。。路透
蘋果相關消息的爆料達人Jon Prosser 29日推文表示，蘋果公司將於10月推出iPhone 12系列新機和新型iPad。。路透

全球手機晶片龍頭高通在財報會議上透露，客戶「某款5G旗艦手機將延後推出」，將影響本季營收。由於最受矚目的5G手機就是蘋果新iPhone，業界認為高通暗示5G iPhone問世時間將較蘋果既有推出新機的9月延後，恐使得鴻海、和碩、大立光、玉晶光等蘋果供應鏈出貨旺季隨之遞延。

高通在美國時間29日舉行財報會議，會中暗示蘋果新機延後，遭到市場點名的供應商昨（30）日皆不評論客戶訊息。受相關消息衝擊，蘋概股昨天走勢相對疲弱，相較於大盤大漲181點，鴻海僅力守平盤78元收市，大立光、玉晶光則逆勢收黑，凸顯市場的疑慮。

業界盛傳，鴻海集團將取得蘋果四款新iPhone組裝訂單，占所有訂單比重約七成，主力支援Sub-6機種全數拿下。

業界觀察，組裝測試驗證已在6月順利到位，因此讓鴻海集團與相關關鍵零組件供應商對旺季營運看法正向，鴻海董事長劉揚偉在股東會後受訪時預告，目前看第3季比預期來得好。至於和碩操刀部分機種較屬於毫米波，短期可能受到干擾。

相較之下，蘋果鏡頭供應商大立光已釋出本季營運保守訊息。

大立光執行長林恩平不諱言，「本季整體需求較差，客戶普遍滿保守，大部分都有下修訂單，估計6、7、8月拉貨動能差不多」。

路透報導，高通財務長帕爾基瓦拉29日受訪時暗示，蘋果可能在10月推出可支援5G技術的iPhone。高通對本季（7-9月）的晶片營收預估略低於市場預期，分析師認為，這是因蘋果今年新旗艦機款可能延後至10月推出所致。

帕爾基瓦拉表示，高通預期會在下一季彌補部分銷售，「我們見到部分（營收）受影響是因一款旗艦手機延後問世。因此，稍微把9月這一季（7至9月）的部分手機出貨移到12月這一季（10至12月）。」

業界則有不同看法，認為蘋果新機僅部分支援毫米波機種延後二至三周問世，主力Sub-6機種仍正常出貨。

圖表／經濟日報提供
圖表／經濟日報提供

蘋果供應鏈 高通 鴻海

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