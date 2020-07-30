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蘋果財報公布在即 市場聚焦蘋果供應鏈

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

蘋果將公告財報，市場關注營運概況和未來展望，包括瑞儀（6176）、美律等部份蘋概股近期已見資金卡位。

新冠肺炎持續在歐美延燒，蘋果新機上市消息紛雜，加上部分蘋概股釋出保守展望，蘋概族群近月行情溫吞，未能強勢反彈，惟蘋果新品仍帶有想像空間，帶動市場話題，盤面可見晶電、欣興、台積電、精元、景碩、南電、瑞儀、美律等蘋概股近周多有法人資金著墨，股價本周以來也皆較指數強勢。

就供應端來看，台新投顧副總經理黃文清指出，除台積電、日月光等半導體、鴻海、和碩、可成等零組件組裝、華通、欣興、南電等PCB股外，就屬光學鏡頭為聚焦點，看好大立光、玉晶光、亞光將可顯著受惠。

儘管蘋果新機出貨時程多有變化，然黃文清認為，上游的零組件拉貨動能不受iPhone 12延遲的影響，相關供應鏈營收將可開始受惠於新機拉貨動能。

股價表現上，元富投顧協理湯建源分析，蘋概股在本波台股走強行情中，表現相對落後，族群中相較強勢的標的以欣興、南電等PCB股為主，惟近日也可見瑞儀、美律、GIS-KY等個股因基期較低，走出補漲表現。

湯建源進一步指出，相關個股因基期較低，若蘋果財報不如預期，股價受消息面衝擊的跌幅應有限，反之須留意PCB族群利多不漲的情況，如台郡釋出營運佳音之際，部分資金趁勢出脫，股價行情因此備受影響。

蘋果 蘋概股 台積電

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