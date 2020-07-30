聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股漲181.95點創收盤新高 三大法人賣超25.51億
台股今(30)日由權王台積電(2330)領軍，加上生技股強彈，早盤一度大漲逾200點，盤中雖有震盪，但仍維持百點上下的漲點，午盤過後摩台拉高結算，終場以12,722.92點作收，上漲181.95點，成交量2,138.32億元；三大法人賣超25.51億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超28.18億元，投信買超9.34億元，自營商賣超（合計）6.67億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.22億元，自營商（避險）賣超4.45億元。
台股今日以12,691.86點開高，一度拉升至12,769.47點，台積電回神，股價開高，領軍台股上攻，終場收漲12元，以434元作收，貢獻大盤指數逾百點，生技股也反彈，終場指數收在收12,722.92點，創收盤指數新高，漲幅1.45%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言