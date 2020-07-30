台積電回神 台股漲181點收12,722
台股今（30）日開高震盪，指數開盤衝高至12,769點，盤中遇到震盪壓力，但加權指數仍維持百點上下的漲點，午盤過後在摩台結算拉高帶動下，指數終場上漲181.95點，收在12,722.92點，成交量達2,138.32億元；此外，櫃買市場今日續漲，以上漲2.12點，收在161.73點，收復5日均線。
聯準會FOMC會議持續釋放鴿派訊號，亞洲股市今日震盪，韓、港股支撐在盤面之上，日、陸股則盤中翻黑。
在類股方面，電子類股表現較強，傳產、金融股則震盪居多，其中造紙類股表現較疲軟；就權值股表現來看，研華、台達電、日月光投控、台積電、南亞科、豐泰、正新、光寶科漲逾2%。
此外，旺宏受惠獲利表現繳出亮眼成績單，股價攻上漲停，另外防疫股也再度轉強，合一、亞諾法、杏輝等亮燈漲停。
展望後市，法人指出，歐美各國政府及央行救市行動力道持續加大，且電子股旺季來臨，美股重點財報周帶動獲
利想像空間，台股欲小不易，加上新台幣持續走升，市場資金充沛，整體多頭格局不變，建議拉回買進，偏多操作，可聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車及資產股等相關族群。
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