台股驚驚漲 蔡鎮村：操作高出低進為宜
美國Fed公布7月貨幣政策決議，一如外界預期維持接近零利率政策，主席鮑爾於記者會上稱：「Fed根本沒有考慮升息」後。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，台幣升值的資金潮推助之下，加權指數開高走高，但台積電向上攻堅到巨量套牢區拉回，大盤也快速漲幅收歛。
外資紛紛調高台積電及聯發科目標價，但外資卻同步調節持股。交易人宜持續留意外資動態。本明（31）日上午的美國蘋果電腦財報及下午聯發科的季營運、展望法說會，也將是台股電子類股榮枯方向球。交易人或可以盤後建立保守的選擇權買方策。
近期台股風險指標中性附近游走，然而台幣資金潮令台股驚驚漲，盤中風吹草動消息皆令相關類股大幅震盪，指數跟著上沖下洗，短線交易人以高出低進為宜。
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