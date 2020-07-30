快訊

餐廳被炸到剩骨架！日本福島縣驚傳爆炸 1死17人受傷

合一跌停又漲停 分析師：操作生技股宜重視籌碼面

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

生技指標股的中天(4128)、杏國(4192)、合一(4743)及杏輝(1734)今(30)日全數漲停，再度帶動生技股走勢。法人表示，生技股宜觀察個股的公司體質及籌碼面變化，很難一體視之而操作。

合一昨天跌停，今天開盤漲停鎖死，昨天成交7,536張，今天在午盤之前，成交量不到300張，漲停委買張數高達6,100張以上。

兆豐國際投顧董事長李秀利說，合一這種股票讓人賣不掉或買不到，籌碼面往往是影響主因；評估生技股必須看個別公司體質，不宜完全跟著整體生技股操作。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，合一今天在消息面有利之下，開盤就漲停鎖死，主要是消息面激勵所致，但觀察其業績面，今年上半年營收表現平平，雖然可能後續帶入的業績豐碩，但需再觀察。

李秀利表示，生技股的評價通常較難掌握，尤其是新藥類股充滿變數，研究員除觀察整體產業趨勢之外，也只能多利用法說會跟公司多探詢營運狀況。

投顧分析師表示，近期生技股的股價下跌一大段後，股價基期相對低，因此，部分資金轉進生技股，不過，可能以短線交易為主，因高檔遭套牢者多，籌碼恐怕也需再沈澱，股價才有利再衝高。

生技股 籌碼面 生技

延伸閱讀

合一新藥臨床試驗報捷 股價止跌反彈攻漲停

法人看大盤 多頭格局不變

生技股有完沒完？！ 找出再次逆轉勝的下波黑馬

法說概念股 短線焦點

相關新聞

台積電領漲 台股早盤大漲逾200點突破12700

美股大漲，那斯達克指數上揚140.85點，台積電美國存託憑證（ADR）強彈7.48%，台積電今天股價同步走高，帶動台股指數早盤大漲超過200點，衝破12700點關卡。

台積電ADR勁揚7.48% 開盤436.5元上漲14.5元

台積電（2330）ADR周三勁揚7.48%，雖然三大法人連續兩個交易日賣超，市值縮水逾1兆元，台積電今（30）日跳空以436.5元開盤，上漲14.5元，早盤一度拉升至441元，盤中漲幅略有收斂至2.36%附近；台積電開高帶動台股大盤指數開盤大漲逾200點。

除權息行情啟動 台股6,500億股息活水來了

台股除權息行情與發放股利熱力持續，牽動市場資金走向，統計至8月底包括和碩、聯發科等672檔上市櫃公司將發放股利，計有逾6...

綠能供應鏈 竄紅

台股高檔震盪，盤面族群輪動，其中世紀鋼（9958）、元晶等綠能供應鏈在能源轉型題材持續發酵下，吸引法人資金卡位，帶動股價...

台股驚驚漲 蔡鎮村：操作高出低進為宜

美國Fed公布7月貨幣政策決議，一如外界預期維持接近零利率政策，主席鮑爾於記者會上稱：「Fed根本沒有考慮升息」後。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，台幣升值的資金潮推助之下，加權指數開高走高，但台積電向上攻堅到巨量套牢區拉回，大盤也快速漲幅收歛。

大同經營權之爭 股價跌停深鎖

大同（2371）經營權之爭尚未落幕，近期市場籌碼卻出現變化，自7月20日至昨天，外資一連八個交易日站在空方，持續出脫持股，導致大同股價自21元左右一路下挫，今（30）日更在早盤跌停深鎖，至早上9點半前，委賣張數超過3,000張，賣盤到底來自何方，外界聚焦。

台股開高151點 台積電大漲14.5元

台股開盤12,691.86點， 大漲151.86點，台積電（2330）開盤436.5元，上漲14.5元。

低基期權值股 躍熱錢新歡

台股驚驚漲，投資人居高思危，「外資新戰線」投向低基期的權值股，包括昨（29）日摩根大通、美銀證券，不約而同看好日月光投控...

黃金概念股 三利多助攻

金價驚驚漲，國際黃金價格一度飆破2,000美元，台股掛牌的元大S&P黃金（00635U）、元大黃金正2 ETF昨（29）...

5G折疊機來了 概念股樂

三星昨（29）日宣布，在台推出首款翻蓋式折疊5G手機Galaxy Z Flip 5G，希望帶給消費者新的5G折疊體驗；科...

就市論勢／財報成長股 盤面亮點

美國消費者信心遜預期、企業財報令人失望，拖累美股四大指數走低，亞股漲跌互見。台股受惠暑假旺季到來及政策利多護航，昨（29）日盤面以觀光類股領頭大漲，但整體多頭士氣仍舊低落，加權指數終場小跌45點，以12,540點作收，守住12,500點關卡。

當散戶瘋股市就是熊市來了？專家：菜籃族這次不一樣

儘管經濟數據表現不理想，股市卻逆勢上揚。專家解釋，這顯示股市與GDP已經脫鉤，FOMO（害怕錯過）和TINA（別無選擇）兩種心態，讓全球散戶瘋股市，但因為低利和無限量QE（量化寬鬆）兩個原因，讓大家擔心的熊市，暫時不會出現 。

熱門新聞

聯電下半年獲利率看增 美系外資升目標價

因應疫情對申請上櫃案件影響 櫃買採相關寬容措施

除權息行情啟動 台股6,500億股息活水來了

5G折疊機來了 概念股樂

台積多空戰 外資賣公股撿

台積電收黑、台股收跌45.76點 三大法人賣超120.93億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。