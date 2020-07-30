合一跌停又漲停 分析師：操作生技股宜重視籌碼面

生技指標股的中天(4128)、杏國(4192)、合一(4743)及杏輝(1734)今(30)日全數漲停，再度帶動生技股走勢。法人表示，生技股宜觀察個股的公司體質及籌碼面變化，很難一體視之而操作。

合一昨天跌停，今天開盤漲停鎖死，昨天成交7,536張，今天在午盤之前，成交量不到300張，漲停委買張數高達6,100張以上。

兆豐國際投顧董事長李秀利說，合一這種股票讓人賣不掉或買不到，籌碼面往往是影響主因；評估生技股必須看個別公司體質，不宜完全跟著整體生技股操作。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，合一今天在消息面有利之下，開盤就漲停鎖死，主要是消息面激勵所致，但觀察其業績面，今年上半年營收表現平平，雖然可能後續帶入的業績豐碩，但需再觀察。

李秀利表示，生技股的評價通常較難掌握，尤其是新藥類股充滿變數，研究員除觀察整體產業趨勢之外，也只能多利用法說會跟公司多探詢營運狀況。

投顧分析師表示，近期生技股的股價下跌一大段後，股價基期相對低，因此，部分資金轉進生技股，不過，可能以短線交易為主，因高檔遭套牢者多，籌碼恐怕也需再沈澱，股價才有利再衝高。