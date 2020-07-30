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凱基證祭好康 6月開戶成功搶客

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股４～７月成交概況。（凱基證券提供）
台股４～７月成交概況。（凱基證券提供）

依據證交所資料顯示，證券交易累計開戶數在今年6月達1,989.5萬戶，較去年底增加約62.6萬戶。

除了開戶數大增外，台股成交量也是明顯增加，自今年3月23日逐筆交易撮合制度實施以來，4~6月上市台股日平均成交金額均在1,600億以上，7月份統計至7月27日止，日平均成交金額更高達2,277億。近期券商紛紛祭出各項優惠活動吸客，凱基證券推出開戶送好禮活動，除開戶禮外，交易滿額另可獲抽獎機會，讓您輕鬆宅在家，投資理財享優惠！

凱基證券舉辦的樂享財富 凱基開戶送好禮活動，開戶送foodpanda優惠券活動反應熱烈，成功結合防疫話題及民眾投資意願，6月開戶成長率較前5月提升約2～3成，優於市場成長的11%，成功搶客。

凱基證券建議，投資人選擇開戶券商時，應多比較產品的多元性及看盤交易軟體。能提供多元產品服務的券商，可以讓投資人有更多的選擇，找到適合自己的理財商品，以在小資族群最夯的定期定額買股來說，凱基證券提供的投資標的超過200檔，傲居同業之冠，每月投資3000元且在線上操作即可完成交易設定，投資理財輕鬆又方便。

在存股期間更可結合台股的借券服務，將持有的股票做出借，額外再賺取出借收入，活化閒置股票部位，如此可一次擁有股價上漲獲利、股息股利及借券收益的三重投資效益。以看盤交易軟體來說，因應逐筆交易搶速度的交易方式，凱基證券的電子交易系統提供了智慧條件下單及閃電下單功能，如：觸價鋪價、條件觸價下單等，可協助投資人以簡易的方式達到快速下單的目的。

凱基證 台股成交量 借券

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