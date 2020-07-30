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台積電重掌多頭兵符 台股漲逾百點

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

台股今（30）日開高震盪，指數開盤衝高至12,769點，遇到震盪壓力，但盤中加權指數仍維持百點上下的漲點，上櫃指數也續揚；盤面上權王台積電（2330）再度上漲逾1.5%，旺宏（2337）受惠獲利表現繳出亮眼成績單，股價直逼漲停板，此外，防疫股也再度轉強，合一、亞諾法、美德醫療-DR、杏輝等亮燈漲停。

聯準會FOMC會議持續釋放鴿派訊號，主席鮑威爾表示目前從未考慮過升息，帶動美股四大指數穩步走高，進一步激勵亞洲股市今日表現，韓、日、港、台、陸股齊揚。

在類股方面，電子類股表現較強，水泥、造紙、金融族群多數壓在盤下，而航運類股則是呈現在平盤附近震盪的走勢。

就權值股表現來看，研華、台達電日月光投控漲逾2%，台積電、廣達南亞科、豐泰、緯穎盤中漲幅也紛紛超過1%。

展望後市，統一投顧指出，歐美各國政府及央行救市行動力道持續加大，且電子股旺季來臨，美股重點財報周帶動獲利想像空間，台股欲小不易，加上新台幣持續走升，市場資金充沛，整體多頭格局不變。

雖然近日台股受到台積電下跌影響，指數上下震盪，這是屬於良性的漲多修正，預期短線大盤仍將於12,500~13,000盤堅向上，建議拉回買進，偏多操作，可聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車及資產股等相關族群。

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