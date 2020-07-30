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成衣雙雄訂單回溫 儒鴻攻上填息價、聚陽漲5%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

即便新冠肺炎在歐美疫情持續延燒，但隨著經濟活動解封，市場持續釋出需求，國際品牌陸續下單，下半年成衣訂單持續加溫，運動休閒服飾出現拉貨動能，激勵紡織股儒鴻（1476）、聚陽（1477）的表現。儒鴻今早盤來到352元，漲幅逾4%，來到填息價位，聚陽盤中來到175.5元，漲幅也有5%。

在成衣雙雄股價大漲的激勵下，上市紡織類股指數早盤來到483.83元，漲幅1.4%。法人表示，歐美市場陸續解封後開始進行促銷，有助幫助庫存去化，在疫情穩定下，有助第4季市況回穩，整體看來，成衣業下半年有機會逐季成長。

儒鴻在7月9日除息，以三周時間完成填息。公司表示，第3季營運可望逐步好轉，主要是因疫情遞延的國際品牌訂單已逐漸回籠。法人估，儒鴻第3季的狀況將比第2季好很多，第3季甚至不排除出現年增，公司營運將脫離谷底。

聚陽6月獲利令市場驚豔，下半年營運展望也不俗。法人表示，歐美解封後消費回溫、消費者生活模式改變有利居家休閒服飾與平價運動服，隨著成衣客戶開始追加訂單，以美金計價，聚陽第3季營收可望出現10%年成長，重新回到成長軌道。此外，下半年訂單回升，配合聚陽北越廠重建產能加入，也有利外包比重下降。

聚陽 儒鴻 疫情 紡織股

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