合一新藥臨床試驗報捷 股價止跌反彈攻漲停

大同（2371）經營權之爭尚未落幕，近期市場籌碼卻出現變化，自7月20日至昨天，外資一連八個交易日站在空方，持續出脫持股，導致大同股價自21元左右一路下挫，今（30）日更在早盤跌停深鎖，至早上9點半前，委賣張數超過3,000張，賣盤到底來自何方，外界聚焦。

2020-07-30 09:46