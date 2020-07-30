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合一新藥臨床試驗報捷 股價止跌反彈攻漲停

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

合一（4743）股價在7月9日盤中衝達476.5元天價後往下滑落，股價跌掉323元後，今（30）日受到新藥臨床試驗報捷消息的激勵，早盤跳空以漲停168.5元開出，漲停追價買單逾6,000張；合一之外，多檔生技股包括中天、杏輝、杏國、合世、亞諾法等也是漲停的表現。

合一昨日公告，糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101，已完成三期臨床試驗重要療效分析，在不同面積糖尿病足部潰瘍傷口均呈現一致性顯著療效，為未來藥物經濟學評估之重要有利參數。

合一表示，ON101新藥已完成三期臨床試驗解盲，主要療效指標16周傷口完全癒合率達62.2%，為目前全球唯一在三期試驗超過六成完全癒合率，與對照組比較具有顯著差異。

合一是今年強勢飆漲的指標股，股價在衝高至476.5元後直往下跌，昨日收在153.5元，短線急跌67.78%，今日則是在新藥臨床試驗報捷激勵下止跌反彈，跳空以漲停168.5元開出後鎖死。

中天也是跳空以漲停66.8元開出後鎖死，漲停追價單逾7,500張；多檔生技股今日盤中齊亮燈漲停。

生技股 解盲 糖尿病 生技

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