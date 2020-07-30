大同經營權之爭 股價跌停深鎖

大同（2371）經營權之爭尚未落幕，近期市場籌碼卻出現變化，自7月20日至昨天，外資一連八個交易日站在空方，持續出脫持股，導致大同股價自21元左右一路下挫，今（30）日更在早盤跌停深鎖，至早上9點半前，委賣張數超過3,000張，賣盤到底來自何方，外界聚焦。

大同市場派近期動作頻頻，兩派人馬援引《公司法》第174條之4，向經濟部申請召開股東臨時會。大同董事長林郭文艷為首的公司派，則不甘示弱，日前對外揭露，持有大同股份的新工投資背後大股東「香港聯合集團」，是幫任國龍右手換左手、規避金管會調查的藏鏡人，期望主管機關先查陸資，再決定是否通過召開股臨會。

經濟部日前表示，欣同、新大同負責人林宏信的股臨會申請案，大同公司已回覆，強調公司董事會可正常運作，並重申剔除股東投票權是依法有據；另，三圓建設董事長王光祥案的意見，預計下周到期，經濟部將待大同公司回覆後，兩案一併討論。