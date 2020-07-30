台積電領漲 台股開高走高一度大漲逾200點

台積電（2330）今（30）日開高，台股今日以12,691.86點開出，上漲150.89點，在晶圓雙雄開高，蘋概三王齊揚，聯發科也續漲，加上生技股走高下，推升大盤指數一度衝高至12,697.47點，上漲228.5點，早盤漲幅逾1%。

台積電ADR周三勁揚7.48%，雖然三大法人連續兩個交易日賣超，市值縮水逾1兆元，台積電今日跳空以436.5元開盤，上漲14.5元，早盤一度拉升至441元，盤中漲幅略有收斂至2.36%附近。

聯電ADR周三收漲1.09%，以3.7美元作收，聯電（2303）今日以22.6元開出，上漲0.2元，一度拉升至22.75元，但在賣壓出籠下翻黑，早盤跌幅0.44%；鴻海、大立光開高，聯發科也續漲，旺宏法說會後走強，早盤攻上漲停。

生技股部分，早盤亞諾法（4133）、杏輝（1734）亮燈漲停，防疫股的美德醫療（9103）也是漲停表現，台股大盤指數早盤開高，一度大漲逾200點，早盤漲點約在150點附近。