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台積電ADR勁揚7.48% 開盤436.5元上漲14.5元

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台積電（2330）ADR周三勁揚7.48%，雖然三大法人連續兩個交易日賣超，市值縮水逾1兆元，台積電今（30）日跳空以436.5元開盤，上漲14.5元，早盤一度拉升至441元，盤中漲幅略有收斂至2.36%附近；台積電開高帶動台股大盤指數開盤大漲逾200點。

台積電在股價創下466.5元天價後出現休息走勢，昨日收跌，統計外資賣超7,727張，連二賣，投信、自營商也是賣超，合計三大法人賣超10,912張，也是連二賣，但台積電ADR周三則是收漲，以82.67美元作收。

聯電第2季合併營收443.9億元，季增5%，年增23.2%；毛利率23.1%，歸屬母公司淨利66.8億元，每股純益0.55元，外資昨日賣超聯電22,003張，連四賣，投信賣超1,599張，自營商賣超1,751張，合計三大法人賣超25,353張。

聯電ADR周三收漲1.09%，以3.7美元作收，聯電今日以22.6元開出，上漲0.2元，一度拉升至22.75元，但在賣壓出籠下翻黑，早盤跌幅0.89%。

台積電 聯電

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