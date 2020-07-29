現金為王！壽險業居高思危 6月偷偷出脫台股

台股6月在權值一哥台積電帶動下，上演一路驚驚漲，市值單月大增逾2兆元，壽險業國內持股市值也水漲船高，據保險局最新統計，截至6月底已達1兆6,777億元，已創下歷史新高，但若仔細觀察其動向，壽險業持有台股市值部位6月僅增加122億元，增幅0.73%，遠遠低於台股市值的自然增幅6.2%，顯然壽險業認為「現金為王」入袋為安，6月偷偷逢高出脫台股不少，倒是國內外現金部位均明顯增加。

有台灣之光台積電撐腰，台股加權指數光6月單月就大漲將近680點，漲幅逾6.2%，雖然當時還沒有突破高懸30年的12,682.41點的歷史最高關卡，直到7月才真的突破萬三關卡，但是壽險業持有台股的市值達到1兆6,777億元，已率先創下歷史最高水位，占整體壽險業投資總金額部位約6.12%。

不過隨著台股市值不斷上演破關戲碼，一向操作靈活的壽險業動向也備受關注，被投資人當作重要參考指標，實際上壽險業除了3月有趁台股大跌悄悄進場撿便宜外，4~6月近三個月以來是賣多買少，持有股票市值增幅都比加權指數漲幅小得多，5月底時壽險業持有台股市值1兆6,655億元，若持股都不變動下，隨台股指數同期漲幅應該增加約千億元左右，但是實際上卻只增加122億元，顯然壽險業有逢高獲利了結不少，尤其逢台積電創歷史天價時，身為大股東的壽險公司是否已偷偷減碼，更是備受投資人關注。

據保險局提供資料計算，壽險業4月市值增幅8.7%，但當時台股單月指數增幅13.2%，6月在台股大漲6.2%下，持股市值增幅更僅剩0.73%。5月當時台股小跌50點，但壽險持股市值也僅能說抗跌小增9億元。7月台股站上萬三點，壽險業七月動向是否加大台股賣壓，更是投資人後續要留意的焦點。

其他投資標的方面，現金部位增加是最明顯的變化，壽險業持有國內現金與外幣各增加新台幣約545億元與431億元，合計達到976億元，較上月都增加7~8%以上，顯然對於局勢偏向保守的心態，寧願選擇先持有現金「靜觀其變」，隨時伺機再做調整。

至於國內債券操作部份，加碼以新台幣計價的債券ETF574億元，但減碼外幣計價的國際板債607億元，顯然在新台幣強勢之下，能避險匯兌損失的國內債券ETF又重獲壽險業資金青睞。至於海外投資部位占比依舊占整體投資總金額的66.19%，還是居高不下。