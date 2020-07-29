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外資賣超台積電7,727張、連二賣 中斷創天價漲勢

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股29日收422元，下跌13元，跌幅2.98%，中斷近期持續刷新歷史天價的漲勢。 本報資料庫
台股29日收422元，下跌13元，跌幅2.98%，中斷近期持續刷新歷史天價的漲勢。 本報資料庫

台積電（2330）今(29)日收在422元，下跌13元，跌幅2.98%，中斷近期持續刷新歷史天價的漲勢，單日市值縮水3,370.95億元，統計外資賣超7,727張，連二賣，投信、自營商也是賣超，合計三大法人賣超10,912張，也是連二賣。

台股今日以12,540.97點作收，下跌45.76點，成交量2,179.7億元；三大法人賣超120.93億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超62.17億元，投信賣超9.79億元，自營商賣超（合計）48.96億元。

台積電中斷漲勢，早盤以428元開出，下跌7元，盤中一度下探至419.5元，終場則是收在422元，市值降至10兆9,426.28億元；三大法人合計連續兩個交易日賣超台積電，今日投信賣超台積電1,495張，連三賣，自營商則是賣超台積電1,690張，連二賣。

台積電昨日曾衝達466.5元歷史新高價，股價衝高後漲幅收斂，但仍持續創收盤新高價，但今日則是下跌，中斷連續強漲攻勢，兩天跌掉44.5元，市值則是縮水1兆1,539億元。

聯電今日則是開低走高，早盤以22.2元小跌開出，終場翻紅收在22.4元，上漲0.15元，漲幅0.67%，成交量30.69萬張；統計外資今日賣超聯電22,003張，連四賣，投信賣超1,599張，自營商賣超1,751張，合計三大法人賣超25,353張。

台積電 自營商 外資 三大法人

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