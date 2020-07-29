當沖降稅有助台股量能 黃天牧：希望再延長

當沖降稅明年底屆滿，金管會主委黃天牧今（29）日表示，當沖降稅有助交易市場的提升，金管會希望明年屆滿後能再延長。

立法院2017年修正通過證交稅條例修正案，從當年4月28日起，將當沖交易的證交稅稅率，從原本的千分之3降為千分之1.5，實施一年，到2018年4月27日止。後來又再度修法延長三年八個月，到明年12月31日止。當沖降稅帶動台股動能，也替政府帶進大量稅收。

金管會舉行辦理紓困績優銀行表揚典禮，黃天牧會後受訪時，對於當沖降稅明年底屆滿會否再延長表示，金管會希望再延長，因當沖占交易量比重也蠻高的，延長有助交易市場提升的機制，金管會當然樂觀繼續實施。

至於會否建議當沖降稅常態化？黃天牧表示，現在降稅誘因機制財政部有相關法規規範，恐怕都要定期確認對於稅負公平是合理，能否常態化要考慮財政部的政策。

黃天牧表示，這次降稅從2018年4月到明年底，今年底後會有二個年度的表現，對於降稅對交易量影響，可有完整的評估，屆時會針對二年資料作分析證明降稅對交易量幫助，預計明年上半年會早點跟財政部溝通。