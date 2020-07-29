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新冠肺炎衝擊大 上市櫃公司掛牌頒布寬限措施

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

因應新冠肺炎衝擊全球市場，證交所表示，企業若於疫情影響期間，業績表現逐步回穩，仍可進入資本市場籌資並得申請寬限資格，包括初次申請股票上市案件，於109年底前與證交所完成股票上市契約之簽訂，得申請延長上市掛牌時限二次；此外，證交所也針對110年度申請上市公司，寬限為近三個會計年度任擇二個年度、以及近三個年度之稅前淨利累積1.5億元以上且近一年為獲利條件。

證交所表示，針對初次申請股票上市案件，若於109年底前與證交所完成股票上市契約之簽訂，得申請延長上市掛牌時限二次，每次期限三個月。其中，109年度及110年度之初次申請股票上市案件，證交所將衡酌申請公司受疫情影響程度，及最近期營運表現等予以綜合考量，評估其未來營運發展穩定性和成長性。

證交所彈性調整110年度初次申請股票上市案件之獲利能力認定規範部分，則要求申請公司於說明其受疫情影響度、期間暨營運回復狀態等事項，並經主辦承銷商出具合理性意見後，得適用下列獲利能力條件：

一、本國發行人：獲利能力的觀察期間彈性，調整為最近三個會計年度，任擇二個會計年度，例如：110年度申請上市之公司，評估受影響年度為109年，則可以107年及108年作為獲利標準評估年度，且近一個會計年度為108年。

二、外國發行人：獲利能力標準彈性，調整為最近三個會計年度之稅前淨利累計達新台幣1.5億元以上，且最近一個年度之稅前淨利為盈利，得申請上市。

至於櫃買中心也宣布寬限條件，包括109年底前已簽訂上櫃契約但尚未掛牌者，得申請延長其股票掛牌時限（即最遲於櫃買中心函知上櫃契約日起6個月內掛牌，延長為9個月內掛牌）。

另現行上櫃申請案之獲利條件，包括「最近二個會計年度稅前淨利占股本（外國發行人為歸屬於母公司業主權益金額）之比率平均達3%以上，且最近一個會計年度獲利能力較前一個會計年度為佳者」等規定。就110年度申請上櫃案，倘其109年度營運確受新冠肺炎疫情影響，並經推薦證券商出具合理性之評估意見後，即得豁免109年會計年度獲利能力須較108年會計年度為佳的條件限制。

櫃買中心說，如此一來，今年受新冠肺炎疫情影響但仍具有一定獲利能力之公司，即可避免疫情影響並如期於110年度申請上櫃。

證交所 疫情 櫃買中心

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