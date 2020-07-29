台積電收黑、台股收跌45.76點 三大法人賣超120.93億
台股今（29）日在權王台積電（2330）走跌下，由生技股及非電子股撐盤，另外，聯發科守住紅盤、聯電翻紅，盤中一度推升指數翻紅至12,660.87點，但仍難敵尾盤賣壓，終場以12,540.97點作收，下跌45.76點，成交量2,179.7億元；三大法人賣超120.93億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超62.17億元，投信賣超9.79億元，自營商賣超（合計）48.96億元，其中自營商（自行買賣）賣超32.39億元，自營商（避險）賣超16.57億元。
台股今日開低震盪，盤中最低下滑至12,488.01點，蘋概三王齊跌，尤以台積電收在422元，下跌13元，跌幅2.98%，壓抑大盤走弱，大立光、鴻海都是由紅翻紅，不過，生技股成為盤面上指標，終場指數收在12,540.97點，跌幅0.36%，守住5日線。
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