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台積電跌了！兩天吐回市值1.15兆元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台積電（2330）今（29）日開低走低，終場收在422元，下跌13元，跌幅2.98%，單日市值縮水3,370.95億元，從昨日歷史天價466.5元下跌，股價跌掉44.5元，兩天吐回市值1兆1,539億元。

晶圓雙雄ADR周二齊跌，台積電、聯電今日開低，但終場表現不同，台積電終止連日來的漲勢，以下跌作收，台積電早盤以428元開出，下跌7元，盤中一度下探至419.5元，終場收在422元，市值降至10兆9,426.28億元。

聯電早盤以22.2元開出，小跌0.05元，股價開低後一度下探至21.5元，盤中則是翻紅，終場收在22.4元，上漲0.15元，漲幅0.67%，成交量30.69萬張。

台積電 聯電

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