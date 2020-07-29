台積電跌了！兩天吐回市值1.15兆元

台股巴菲特指標在7月28日衝到201%，創歷史新高。依據巴菲特的定義，台股投資人等同在玩火。不過，也有市場人士認為，巴菲特指標比較適合大型經濟體與成熟市場，不是評斷股市是否過熱的唯一標準。

2020-07-29 11:55