政策推動+股價處相對低檔區 太陽能族群攻漲停

政府政策推動、產業後市看好，再加上太陽能目前仍是台股主要的低價族群，在資金轉進下，今（29）日台股太陽能表現相當火紅，盤中包括聯合再生能源（3576）、元晶（6443）、達能（3686）及茂迪（6244）今日盤中全數攻上漲停板。

近幾年來，政府積極推動綠能政策，帶動國內太陽能、及風電產業持續成長，其中，太陽光電2年計畫正持續大力推動，大型的地面型太陽能電廠持續建置，也帶動國內太陽能模組廠需求近幾年持續增加，許多中南部的大型案場也將在下半年陸續開出，第3季甚至下半年營運展望俱佳。

在產業後市看好，下游需求也可望持續暢旺等利多題材加持下，今日盤中太陽能模組廠包括聯合再生能源、安集、元晶、達能及茂迪今都出現亮燈漲停，市場分析師認為，除了產業後市相對明朗並有望走出谷底之外，也由於目前太陽能股仍是台股主要的低價族群之一，在股價處於長線相對低檔區，近期台股大幅震盪，市場資金在避險考量下，選擇轉進太陽能相關個股。

此外，政府規劃的正策來看，核二廠1號機預計在明（2021）年3月將正式除役，政府規劃供電缺口由綠電接手，因此提前規劃太陽光電2年推動計畫，預計在2019年至2020年間，新增 3.7 GW，以滿足民生、工業用電，長期目標在2025年將再生能源發電佔比拉高到2成水準。