昱厚搭上新冠順風車 股價衝38.55元、漲幅最高達20%

防疫相關的個股還是有話題性，英國藥廠Synairgen開發的干擾素β噴霧劑新藥物（SNG001），初步證實可大幅降低重症風險79%。

國內除了台大醫院正在研發鼻噴「COVID-19黏膜疫苗」外，進展最快的當屬昱厚生技（6709）的COVID-19免疫治療藥及鼻噴疫苗，今天昱厚股價來到38.55元，漲幅最高達20%。

興櫃的昱厚生技以LTh(αK)核心技術開發新冠肺炎免疫治療藥，單獨用於治療新冠肺炎輕症及無症狀患者以改善上呼吸道症狀、緩解發炎和病毒感染，進而縮短隔離日程，降低醫療系統壓力。

根據國外媒體報導，包括美國、加拿大、荷蘭等數個團隊正在發展噴鼻劑型疫苗、藥物，並指出針對呼吸道黏膜感染的新冠病毒，由鼻腔投藥可能才是理想的疫苗接種和給藥方式。

臨床指出，新冠肺炎、流行性感冒等呼吸道相關病毒，是從眼睛、鼻子黏膜進入感染，所以黏膜為人體第一道防線。而新一代噴鼻劑型疫苗可以直接誘導黏膜免疫，從鼻腔開始產生抗體，將病毒阻隔，如同隱形口罩，防止病毒在上呼吸道增生。