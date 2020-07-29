喬山下半年營運充電 股價攻頂

喬山（1736）今年以來受惠家用健身器材大幅成長，加上併購效應，因此即便商用健身器材受疫情影響訂單下滑，上半年營收仍較去年同期成長。展望下半年，公司表示，第4季旺季效應可期，加上新客戶貢獻可望在下半年帶來挹注，有利業績逐季成長。喬山今日股價表現亮眼，盤中挾量攻頂，成為生技股中的多頭要角。

喬山表示，受到疫情影響，今年4月為商用健身器材出貨的谷底，之後隨著健身房陸續恢復營運，會員也陸續回流，商用部門的營收也開始復甦。至於家用市場則在疫情影響下，出現強勁成長，加上新收購按摩椅事業的挹注，使第2季營收較去年同期成長。

展望下半年，公司預期，隨著產業逐漸進入旺季，接單轉趨熱絡，第3季即便不加計新併購事業，也可望較去年同期成長，主要是商用部門的新客戶開始陸續貢獻營收，加上家用部門續旺，將帶動業績表現，而第4季是健身房開幕旺季，只要全球疫情持續趨緩，旺季效應將可期代。

喬山今年第1季因匯兌損失加上疫情影響，單季出現虧損。公司表示，第2季來自匯兌的影響可望較首季縮小。法人表示，喬山第2季恐仍難逃虧損命運，但可望較首季虧損減少，下半年有賴旺季效應弭平上半年的虧損。