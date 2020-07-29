喬山下半年營運充電 股價攻頂

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

喬山（1736）今年以來受惠家用健身器材大幅成長，加上併購效應，因此即便商用健身器材受疫情影響訂單下滑，上半年營收仍較去年同期成長。展望下半年，公司表示，第4季旺季效應可期，加上新客戶貢獻可望在下半年帶來挹注，有利業績逐季成長。喬山今日股價表現亮眼，盤中挾量攻頂，成為生技股中的多頭要角。

喬山表示，受到疫情影響，今年4月為商用健身器材出貨的谷底，之後隨著健身房陸續恢復營運，會員也陸續回流，商用部門的營收也開始復甦。至於家用市場則在疫情影響下，出現強勁成長，加上新收購按摩椅事業的挹注，使第2季營收較去年同期成長。

展望下半年，公司預期，隨著產業逐漸進入旺季，接單轉趨熱絡，第3季即便不加計新併購事業，也可望較去年同期成長，主要是商用部門的新客戶開始陸續貢獻營收，加上家用部門續旺，將帶動業績表現，而第4季是健身房開幕旺季，只要全球疫情持續趨緩，旺季效應將可期代。

喬山今年第1季因匯兌損失加上疫情影響，單季出現虧損。公司表示，第2季來自匯兌的影響可望較首季縮小。法人表示，喬山第2季恐仍難逃虧損命運，但可望較首季虧損減少，下半年有賴旺季效應弭平上半年的虧損。

疫情 健身 喬山

延伸閱讀

金價攻頂 避險資金湧入

補教股卓越啟動填權息行情 股價攻頂

微軟年度營收獲利攻頂

暖曦志工清理步道 遊基隆嶼可攻頂

相關新聞

政策股發威 綠電族群轉強勢

綠電族群股今（29）日竄出盤面成為強勢股，除達能（3686）多檔太陽能股亮燈漲停之外，風力發電的世紀鋼（9958）等股盤...

當沖戶攀高至10萬戶 首選生技股

台股近期呈現震盪走勢，昨（28）日更創下新天量，投資人居高思危下，當沖操作的比例節節上升，昨日當沖交易戶數達104,39...

謝金河：台積電完成階段性任務 台股將反映Q2財報

台股周二爆出歷史天量，指數盤中一度衝達13,031.7點，財信傳媒董事長謝金河認為，連日來全台灣上演台積電（2330）的...

合一跌停打開 上櫃生技股黑翻紅

上櫃生技股今（29）日早盤上演黑翻紅戲碼，指標股合一（4743）早盤繼續跌停，類股持續承壓，指數開盤小跌開出，但在合一9...

台股開低走跌 台積電開跌2.18％

台股今（29）日開盤指數為12,530.74點，下跌55.99點；台積電（2330）開盤價為428元，跌2.18%。

台股飆天量 這三檔成交金額就占了三成

台股今(28)日大洗三溫暖，指數一度突破13,000點，再刷新歷史紀錄，盤中一度大漲443.4點，但是終場卻是以12,5...

法人聯手賣！台股強震 爆出天量

台股昨（28）日早盤觸及13,031點歷史新高後，在市場龐大獲利了結賣壓出籠下，指數快速震盪盤軟，終場小黑收市，指數高低...

法人看台股後市 盯「台積防線」

台股昨（28）日一度攀上「萬三」關卡，惟走高後觸發獲利了結賣壓，指數爆量回測短期均線，引起投資人熱議。

大盤過熱？ 黃天牧：有基之彈

台股昨（28）日盤中劇烈震盪近500點，上市成交量爆出歷史新天量，金管會主委黃天牧被問到台股是否過熱？他回答，「台股是有...

外資落跑 晶圓雙雄大震盪

台積電、聯電昨（28）日股價同步爆量開高走低，雙雙打開漲停，單日振幅罕見都在9%左右，並留下長黑K，成為台股昨天高低震盪...

聯發科領跌 IC設計股重傷

IC設計族群昨（28）日跟著加權指數震盪，上衝下洗，龍頭聯發科昨天開盤一度攻上18年來新高價763元，但隨即露出疲態，收...

台股ETF還能追嗎？ 專家提醒「買黑不買紅」

台股前天刷新歷史新高，由於台積電一枝獨秀，投資人苦嘆「賺指數、賠價差」，也有人大嘆買不起高價台積電，索性追捧相關ＥＴＦ（...

熱門新聞

400元的台積電買不起 那20元的聯電可以買嗎？

重量級除權息秀 來了

法人聯手賣！台股強震 爆出天量

台股今劇烈震盪500點 黃天牧：這波行情是「有基之彈」

謝金河：台積電完成階段性任務 台股將反映Q2財報

除權息大戲登場 研華、廣達、統一、大立光受關注

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。