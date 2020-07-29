外資看好亞德客-KY 股價攻漲停

亞德客-KY（1590）被外資看好，美系外資加碼600調高至680，日系外資重申優於大盤表現，亞系外資看目標價610元，優於大盤表現；市場專家推估，亞德客-KY 7月出貨比預期中好，營收、獲利出現想像空間，股價一度衝上漲停621元。

氣動元件廠亞德客-KY公布第2季稅後淨利台幣13.17億元、創歷史單季新高，每股稅後盈餘達6.79元；上半年稅後盈餘為17.21億元，每股稅後純益9.11元，外資圈看好下半年營運前景，維持加碼、買進或優於大盤等評等，推動今天股價表現強勢。

日前亞德客-KY舉行線上法說會，談到第3季營運，法人普遍看好亞德客受惠於中國政策利多與自動化需求增加，再加上5G設施和智慧型手機外觀設計改變，對於亞德客-KY7月電池產業與電子設備應用出貨，預估7月出貨表現可維持6月份水準。

外資報告也認為，亞德客今年第2季獲利優於預期，將帶動市場上修獲利預估，認為該公司的氣動元件產品擁有價格優勢，有助提升市占，長期看好中國5G相關基礎設施需求及中國政策利多支持下，今年下半年營收及獲利率可望優於去年同期。