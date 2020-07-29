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華為風險大！外資降評又喊賣 穩懋跳水跌3%

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
外資對穩懋看法不一，股價盤中大跌。（券商軟體）
外資對穩懋看法不一，股價盤中大跌。（券商軟體）

穩懋（3105）法說會展望樂觀，外資圈看法卻高度分歧，滙豐證券和大和資本評級「一升一降」，是異動最多的兩大券商，前者升評到「買進」，目標價292元拉高到450元，但力挺的大和資本卻從「買進」降到「優於大盤」，目標價360元降為351元。另里昂重申「買進」、目標價升至415元，摩根大通則維持「劣於大盤」、目標價增為265元。

也因為外資看法不一，穩懋今（29）日股價不如預期大跌，盤中跌幅擴大到3%，比大盤跌還深，所幸7月以來的漲升格局尚未破壞。

滙豐表示，穩懋第2季財報令人驚艷，毛利率大幅彈升下，獲利比市場預期多出兩成之多，第3季營收展望雖符合預期，但預估毛利率也比預期來得好，凸顯全球5G手機動能續強。

滙豐指出，iPhone 12啟動拉貨，加上手機ToF滲透成長，也是穩懋下半年動力。日前滙豐已上修2020-2022年全球5G手機出貨，此次因應調高穩懋今明年每股純益（EPS）預測至15.1元、18元。

里昂也認為，穩懋毛利表現突出，但在ToF潛力上，市場還有所低估，主要是上半年穩懋VCSEL收入大增七成，動能之一包括iPad Pro的光學雷達正採用兩個VCSEL，而不是市場普遍認為的一個，因此外界對穩懋的評估還有上修空間。

此外，里昂指出，穩懋5G潛能還有博通可望搶下N79、N77兩個頻段，吃下蘋果iPhone 13大商機，因穩懋和博通獨家合作，推算穩懋明年受惠iPhone 13的PA收入，將比今年iPhone 12跳增200%。

大和則認為，穩懋主要產品成長性續強，但華為風險迫近，且暫無減輕可能，因此略為調降明後年EPS至15.2元、19.3元，但大和也強調，穩懋逆風止於短期，股價回檔提供機會。

至於摩根大通也提到，華為風險對穩懋是不可忽視的威脅，應特別思考第3季之後，穩懋獲利能力還能否為繼，預估明後年EPS都只有14元水準，不像外界預期大幅成長，重申減碼。

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