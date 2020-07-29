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法人：疫苗研發及政策支撐 全球股市維持多頭格局

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

7月以來，如以本周一（27日）新台幣匯率計算，台灣金管會證期局核備的1,007檔境外基金平均上漲4.68%；其中，745檔股票型基金平均上漲5.44%，243檔債券型基金平均上漲2.57%。

富蘭克林投顧表示，隨時序進入8~9月美股傳統淡季，加上近期美中緊張情勢加劇、美國選舉新聞頭條風險逐漸升溫，短線調節壓力漸增，各類資產潛在波動升高，後續留意全球企業財報表現、國際關係局勢，以及美國兩黨對於新一輪紓困政策的協商進展。

消息面牽動市場波動，預期聯準會將重申低利寬鬆並將動用所有工具支持經濟的鴿派基調，有助發揮下檔支撐，值此市場震盪環境，債券部位建議以高評等政府債為首選，同時美元扮演避險資產的吸引力減弱，可留意加碼日圓及瑞士法郎的全球債券型基金機會。

在產業供應鏈調整趨勢下，新一輪牛市機會也應運而生。投資人可掌握美國及中國大陸股市兩大主軸，多元平衡布局，尤其留意政策趨勢、創新題材和市場主流的布局策略。

債券 台幣匯率

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