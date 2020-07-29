法人：疫苗研發及政策支撐 全球股市維持多頭格局
7月以來，如以本周一（27日）新台幣匯率計算，台灣金管會證期局核備的1,007檔境外基金平均上漲4.68%；其中，745檔股票型基金平均上漲5.44%，243檔債券型基金平均上漲2.57%。
富蘭克林投顧表示，隨時序進入8~9月美股傳統淡季，加上近期美中緊張情勢加劇、美國選舉新聞頭條風險逐漸升溫，短線調節壓力漸增，各類資產潛在波動升高，後續留意全球企業財報表現、國際關係局勢，以及美國兩黨對於新一輪紓困政策的協商進展。
消息面牽動市場波動，預期聯準會將重申低利寬鬆並將動用所有工具支持經濟的鴿派基調，有助發揮下檔支撐，值此市場震盪環境，債券部位建議以高評等政府債為首選，同時美元扮演避險資產的吸引力減弱，可留意加碼日圓及瑞士法郎的全球債券型基金機會。
在產業供應鏈調整趨勢下，新一輪牛市機會也應運而生。投資人可掌握美國及中國大陸股市兩大主軸，多元平衡布局，尤其留意政策趨勢、創新題材和市場主流的布局策略。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言