觀光股搶旺季財 類股指數強漲逾3%

觀光股今日啟動補漲行情，由高價股領軍，六角（2732）盤中攻上漲停價位來到130元，美食-KY（2723）盤中震盪走高來到91.1元，漲幅8%，豆府（2752）股價一度來到164元，漲幅5.8%。法人表示，觀光股7月是旺季，加上有政策利多護航，暑假可望繳出不錯的成績。

上市觀光類股指數今日在高價股的帶動下，盤中來到86.71點，漲幅逾3%，盤中漲幅在傳產類股中居冠，顯示資金輪動下，類股輪漲助攻。

六角指出，Chatime日出茶太受疫情衝擊情況已落底，隨著主力市場東南亞各國陸續全面解封，預期在當地政府將祭出振興經濟方案下，餐飲消費需求將有明顯回升趨勢，後續配合旺季效應，營運逐月成長可期。此外，六角也攜手旗下10大餐飲品牌，包括銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、京都勝牛、大阪王將與太陽蕃茄麵等，全台超過100家門市，響應政府振興三倍券發放政策，加碼推出十倍奉還方案，全力衝刺暑假餐飲市場。

美食-KY亦因美國、大陸等主要海外市場穩定復甦，營收逐月回升。公司表示，中國同店銷售表現持續進步，大部分的優惠鎖定線上會員，以及支付寶、口碑APP的用戶，搭配推出今年夏天第一款飲料新品，雙管齊下，可望帶動業績成長。而美國有開業的門市銷售平均已恢復到疫情前八成以上的水準。

豆府則積極規劃三倍加碼促銷活動，7月15日起，至集團內任一品牌消費滿1,000元，即贈價值3,000元的「豆府加碼三倍券」。除此之外，店內超人氣韓式泡菜也正式於便利超商的通路上架，開賣2周就創下10,000瓶銷售量的佳績。