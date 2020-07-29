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比特幣攻上今年新高價 板卡廠走揚

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

比特幣近期走勢強勁，昨（28）日再創今年新高價，來到一比特幣兌11,169.76美元，帶動今（29）日加密貨幣「挖礦」概念股全面走揚，尤以撼訊（6150）漲勢最為凌厲，盤中股價勁揚逾6%。

在撼訊帶頭領漲下，板卡廠今日股價全面上攻，包含微星（2377）、技嘉（2376）、華擎（3515）、精英（2331）、映泰（2399）、承啟（2425）等。

根據加密貨幣網站Coindesk數據顯示，比特幣昨日晚上攻上11,169.76美元，再創2020年新高價，截至今日早上10點，儘管價格跌破1.1萬美元關卡，但仍穩守在1萬美元之上。部分投資人看好，這波比特幣攻勢有望上看1.5萬美元。

今年以來比特幣數度突破1萬美元大關，6月時曾經曇花一現，攻上萬美元關卡，近期再度上攻，在攻上一萬美元大關後，迅速往上來到1.1萬美元關卡。

市場推測，比特幣重回1萬美元，與近期黃金走勢強勁有關，部分投資者認為，比特幣具有與黃金類似的避險性質，因此在市場震盪時，將推動資金進入比特幣。

此外，近期中國洪災氾濫，影響加密貨幣挖礦大本營四川省，導致網路算力下滑，在供給端減少下，帶動加密貨幣價格向上攻堅。

板卡廠自從2019年吃過大虧後，普遍對加密貨幣「挖礦」商機保守看待，至今看法仍未改變。業內人士分析，雖然現在幾乎沒人用顯卡挖比特幣，但因比特幣身為加密貨幣龍頭，對於其他加密貨幣走勢仍具有關鍵性影響。

業內人士指出，雖然對挖礦商機保守看待，但目前仍有不少新興加密貨幣挖礦設備採用顯卡，因此，若比特幣真的能持續往上，帶動其他貨幣上攻，順勢帶動顯卡銷量，對於相關商機也是樂觀看待。

比特幣 加密貨幣 元大

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