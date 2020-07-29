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封測股補漲！小摩喊日月光90元 里昂喊頎邦69元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
頎邦29日止跌反彈。（券商軟體）
頎邦29日止跌反彈。（券商軟體）

晶圓雙雄熄火，其他股票就亮了。外資圈繼瘋狂拉抬台積電、聯電目標價，最新目光投向有補漲潛力的封測股，摩根大通將封測大廠日月光投控（3711）目標價從72元拉高到90元，里昂更跳評調高頎邦（6147）至「買進」，目標價69元，兩檔股票都抗跌演出。

日月光昨（28）日股價率先反映利多，在爆出4.9萬張大量後，今漲幅擴至4%，均線糾結將形成支撐，頎邦則逆轉彈，終結連四根黑K下挫上漲2%，挑戰60元大關。

摩根大通表示，日月光下半年面臨華為禁令逆風，但隨著高通、聯發科、超微和輝達訂單導入，基本面動能反而更旺。特別是全球5G發展加快，日月光測試業務將顯著成長，IC ATM產能利用率與報價也提升，毛利躍升可期。

摩根大通指出，半導體族群動能好轉，日月光也跟進受惠，IC ATM正來自強勁的邏輯半導體、5G及高速運算需求，這其中，華為單雖然損失，但高通和聯發科的手機晶片需求旺盛，還有超微和輝達晶片推出，完美補足華為缺口。

此外，摩根大通也看好，日月光整併矽品已有相當時日，大集團運作的效率愈高，支持毛利率持續成長，反映在IC ATM有更好的產能利用表現和報價成績；日月光目標今年ATM毛利率擴張200個基點可期。

由於AirPods Pro和AiP出貨增加，日月光SiP也逐步提升，摩根大通預估今年業務收入將成長14%。整體推算集團今、明、後年每股純益（EPS）挑戰6.2元、7.4元、8.2元。

至於里昂證券看好頎邦，主要是頎邦股價充分反映手機動能減弱後，近期面板需求回溫，大尺寸DDIC庫存回補，還有居家辦公需求使TDDI滲透率也優於預期，里昂直言，「（頎邦表現）將不再落後。」（Laggard no longer）

里昂表示，面板業景氣第2季起反彈，在明年上半年東京奧運可望重啟下，DDIC動能有望熱到明年初，配合筆電、桌電出貨成長同步推動大尺寸面板需求，TDDI滲透率也穩定增加。

另一方面，韓國關閉LCD產能，里昂認為，三星可能將TV DDIC外包給台灣晶片廠，大尺寸DDIC市場板塊因此將從韓國核心，移轉為台韓並重，其中，頎邦與聯詠、海力士、瑞鼎科技都有合作，有機會擴大份額。

里昂補充，指紋辨識驅動晶片、6.1吋平價版iPhone COF訂單也是頎邦動能來源，推估2020-2022年EPS逐步從5.4元，提升到6.1元、7元，評級從「賣出」跳三級到「買進」。

日月光投控漲幅擴大。（券商軟體）
日月光投控漲幅擴大。（券商軟體）

日月光 頎邦

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