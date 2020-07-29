當沖戶攀高至10萬戶 首選生技股

台股近期呈現震盪走勢，昨（28）日更創下新天量，投資人居高思危下，當沖操作的比例節節上升，昨日當沖交易戶數達104,390戶，是近期新高紀錄，交易金額加總占市場比例36.42%。分析師說，近期因加權指數已在相對高檔，加上科技權值股與生技股都已出現震盪，投資人採當沖操作比例仍會維持高檔。

昨日彩資券相抵當沖張數較多者為元大台灣50反1（00632R）、曜越、恆大、聯電、杏輝、彩晶、太景*-KY、精材、國光生與晶電。

分析師表示，投資人以生技股為主要當沖標的，今日除生技股再度轉為強勢之外，聯發科、聯電等交易量仍大，科技股也可能成為投資人當沖標的。

上周三以來，當沖交易戶數由7.5萬戶逐漸增加，交易金額加總占市場比例也都在30%左右，昨日則一舉衝高到36.4%。