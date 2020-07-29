產業已有落底跡象 寶成早盤直逼填息價位

寶成（9904）今（29）日進行除息交易，除息參考價25.25元，早盤股價來到26.3元，直逼填息價位。法人表示，寶成第2季營運可望落底，公司營運可望逐季好轉，惟品牌廠和通路亦有庫存去化壓力，目前訂單能見度約1-2個月。

寶成日前代子公司裕元及在港股上市的寶勝國際公告獲利預警。預期裕元今年上半年稅後淨損將達到1.5億美元至1.6億美元，相對去年同期稅後純益的1.65億美元，由盈轉虧。另外，裕元子公司寶勝國際也預期上半年度稅後純益約人民幣1,700萬元，較去年同期稅後純益約人民幣4.63億元大幅減少超過90%法人表示，裕元與寶勝上半年的獲利警訊暗示寶成半年報將被拖累，上半年的獲利來源主要仍靠業外權益法認列南山人壽投資收益。

寶成上半年有賴業外彌補本業虧損，不過，隨著各國逐漸解封，法人預期，寶成下半年本業可望逐漸好轉，目前看來產業已有落底跡象，只是訂單能見度仍低，且庫存去化速度有待觀察。

寶成表示，今年將以維持營運穩定為首要目標，力行精實成本管控與積極推動費用撙節，專注於現金流量管理，並密切關注全球景氣變化以迅速制定因應行動方案，審慎應對該等短期挑戰。鞋類製造業務受全球經營環境仍有重大不明朗因素，影響訂單能見度，將持續增進製造能力的靈活性及多元化，保持各地產能規劃的最大彈性。運動用品零售及品牌代理業務方面，將積極強化電子商務平台的營運能力，並持續投資於實體門店的升級優化，繼續整合線上線下資源。