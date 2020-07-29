台股開低走跌 台積電開跌2.18％

台股今（29）日開盤指數為12,530.74點，下跌55.99點；台積電（2330）開盤價為428元，跌2.18%。

美股昨日走低，四大指數下挫0.65至2.10%，台積電ADR跌逾7%。今日台指期開低後，曾一度翻紅，但台積電期貨表現疲軟。

日盛投顧表示，指數創高拉回爆大量，上檔賣壓需時間化解，操作慎防持股過高風險，持股比重不宜超過五成，未來觀察能否再次站上高點，方能轉強，短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、生技、高殖利率等。

群益投顧說，大盤指數不排除再往下回測周一的跳空缺口，大盤短線將進入修正整理，修正的幅度就先看要守住大量長黑K低點12,533；此外，櫃買生技指數止跌前，操作買大不買小，生技指標「天國一輝」止跌才有利中小型股籌碼沉澱，盤勢只要穩住後續資金可望輪動，帶動半導體以外族群展開反彈行情。