就市論勢／5G、蘋概、PCB 聚焦

盤勢分析

受惠美國6月耐久材訂單月增7.3%，呈連續第二個月成長下，加上亞利桑那州、德州和佛州等有疫情放緩跡象，激勵周一美股走揚，而台積電ADR（TSM）大漲12.6%，更是激勵費半指數大漲3.2%，讓近期疲軟的美股獲得喘息機會，四大指數收復月線支撐。

不過，美元指數持續破底，黃金與白銀走揚，顯示市場避險需求大，因此後續美國疫情、美中關係、美股財報及美元走勢等將是關注焦點。

受台積電大漲激勵，台股連續兩天創下歷史新高，周二盤中見到13,031點，成交量也寫下3,443億元的天量，超越2000年1月11日的3,264億，不過指數卻開高走低，留下長黑K棒，顯示市場有過熱跡象！是否會如同櫃買指數於7月9日價量同步到頂後的拉回呢？7月27日多方缺口下緣12,502點將是短多關鍵。

近期台股籌碼已偏凌亂。由於指數自8,523點漲至13,031點，漲幅達52.9%，同期間融資餘額自928.6億元增至7月27日的1,399.9億元，增幅達到50.7%，融資增幅已相當接近指數漲幅，代表散戶之本國自然人比重也自2016年的52%升至6月底的60.6%，顯示籌碼逐步落入散戶中。

此外，當大盤創歷史新高時，大多中小型股呈現下跌，凸顯出盤面之不合理現象，因此，對於高本益比與本夢比的公司宜先避開。

投資建議

集中市場連續兩天收盤無法站上12,682點，代表逢高調節壓力大，短線強弱關鍵觀察27日多方缺口12,502點至12,586點是否有守，一旦失守建議持股比重降至五成以下。

再者，倘若月線失守，本波資金派對將宣告結束，持股比重降至三成以下，同時把資金轉向位階偏低之族群與個股。

個股操作，建議以月線為多空分水嶺，只要跌破就先離場觀望，待籌碼沉澱後再卡位第3季業績成長股，包括蘋概股、5G、NB組件、PCB、LED、IC載板等低基期股。