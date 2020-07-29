複委託交易熱 永豐金證稱冠

美股強強滾，投資人透過券商複委託平台直接投資熱門美股激增。統計截至今年6月，整體市場複委託總成交金額約1.76兆元，較去年同期大幅成長46%，永豐金證券以高達1,291億元的交易量、市占比19%，穩居複委託零售冠軍。

根據券商公會的統計資料顯示，截至今年6月底，整體市場複委託總成交金額約1.76兆元，較去年同期大幅成長46%，開戶數也大幅成長，今年上半年開戶數21.5萬戶，已是去年全年22.4萬戶的96%，預計今年隨著股市行情屢創新高，開戶數將較去年大幅成長。

永豐金證券總經理江偉源表示，新冠肺炎疫情影響加大市場波動，也引爆投資機會浮現，加上數位平台大幅降低投資美股的難度，吸引一般散戶投資人參與，複委託平台為國內投資人打開投資美股的大門，樂觀看好業務成長趨勢。

永豐金證券複委託開戶數已超過10萬戶，看好複委託未來成長動能，持續發展數位智能服務，目前已完成「大戶投」數位帳戶升級，就可同步完成台股及海外複委託線上開戶。